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Украина потребует от России более миллиарда гривен за порты в Крыму

Новости » Политика     20.11.2019 - 12:21
Украина потребует от России более миллиарда гривен за порты в Крыму
Фото: порт "Крым" Керченской паромной переправы (wikimedia org Solundir)

АМПУ будет требовать от Москвы 1,24 млрд гривен компенсации

Администрация морских портов Украины (АМПУ) будет требовать от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд гривен компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Как сообщается, убытки в результате потери государственного имущества, закрепленного за филиалами АМПУ в Крыму, и его незаконного присвоения оккупационными властями Крыма были оценены в более 1,24 млрд гривен. В случае отказа АМПУ обратится в международный арбитраж.

"В этот раз мы используем положения соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации ущерба непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - отметили в организации.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что в случае победы в Международном суде ООН по делу "Украина против России" Киев потребует от Москвы компенсаций за финансирование терроризма на Донбассе и расовую дискриминацию в оккупированном Крыму.

Кроме того, в украинском МИД сообщили, что Украина на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву может поднять вопрос о компенсации за захват в Керченском проливе военных кораблей и моряков. Однако сначала освобожденные украинские корабли пройдут тщательную экспертизу.

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