Таро-гороскоп на тиждень. Кому зірки обіцяють романтику, а на кого чекає жорстка розмова

Цей тиждень, який розпочався 4 серпня і продовжиться до 10 серпня, обіцяє несподівані повороти: на когось чекає кохання і натхнення, а хтось зіткнеться з правдою, яку більше не можна ігнорувати.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.
Карта Таро: Лицар Жезлів
Цей тиждень вимагає драйву і пригод! Вам потрібно більше веселощів і спонтанності. Не сперечайтеся із собою - просто дозвольте розважатися і заряджати енергією інших.
Карта Таро: Королева Мечів
Ваші погляди змінилися - дайте їм зміцніти. Формулюйте чітку позицію без емоцій, спирайтеся на факти. Час мислити самостійно і не виправдовуватися.
Карта Таро: Сімка Мечів
Навколо є нещирі люди. Ви це відчуваєте. Пора обірвати ці зв'язки без жалю. Зачиніть двері й оберіть нарешті спокій.
Карта Таро: Шістка Мечів
Цього тижня Всесвіт дає вам знак: час йти. Ви давно це обмірковували. Увійдіть у новий етап легко і гідно - без страху.
Карта Таро: Правосуддя
Вас використовують або навіть маніпулюють. Не мовчіть. Зверніться по допомогу - моральну чи юридичну. Ви не самі.
Карта Таро: Закохані
Почуття сильні, але щось турбує. Обговоріть це відкрито. Слухайте уважно і щиро говоріть. Це змінить динаміку стосунків.
Карта Таро: Десятка Кубків
Ідеалізація може зіпсувати те, що є. Знизьте очікування і побачите, що щастя вже поруч. Іноді достатньо бути трохи реалістом.
Карта Таро: Трійка Монет
Ви занадто багато віддавали іншим. Тепер - ваша черга. Якщо хтось не цінує ваш внесок - це вже не ваша проблема.
Карта Таро: Вісімка Мечів
Досить гадати, що про вас думають інші. Сконцентруйтеся на собі, займіться внутрішнім світом. І ви відчуєте велике полегшення.
Карта Таро: Лицар Монет
Ви справді заслужили на відпочинок. Відпустіть надмірний контроль і дозвольте собі трохи розслаблення. Це не лінь - це перезавантаження.
Карта Таро: Двійка Жезлів
Ви застрягли між варіантами. Виберіть напрямок, складіть план і рухайтеся. Чіткість думок - ваше звільнення.
Карта Таро: Сімка Жезлів
Вас втягнули в чужу боротьбу. Але це не ваша війна. Відійдіть. Ваше мовчання - найкраща відповідь.
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