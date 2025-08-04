Таро-гороскоп на неделю. Кому звезды обещают романтику, а кого ждет жесткий разговор

Овен

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Эта неделя требует драйва и приключений! Вам нужно больше веселья и спонтанности. Не спорьте с собой - просто позвольте развлекаться и заряжать энергией других.

Телец

Карта Таро: Королева Мечей

Ваши взгляды изменились - дайте им окрепнуть. Формулируйте четкую позицию без эмоций, опирайтесь на факты. Пора мыслить самостоятельно и не оправдываться.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Мечей

Вокруг есть неискренние люди. Вы это ощущаете. Пора оборвать эти связи без сожаления. Закройте дверь и выберите наконец-то покой.

Рак

Карта Таро: Шестерка Мечей

На этой неделе Вселенная дает вам знак: пора идти. Вы давно это обдумывали. Войдите в новый этап легко и достойно - без страха.

Лев

Карта Таро: Правосудие

Вас используют или даже манипулируют. Не молчите. Обратитесь за помощью - моральной или юридической. Вы не одни.

Дева

Карта Таро: Влюбленные

Чувства сильны, но что-то беспокоит. Обсудите это открыто. Слушайте внимательно и искренне говорите. Это изменит динамику отношений.

Весы

Карта Таро: Десятка Кубков

Идеализация может испортить то, что есть. Снизите ожидания и увидите, что счастье уже рядом. Иногда достаточно быть немного реалистом.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Монет

Вы слишком многое отдавали другим. Теперь - ваша очередь. Если кто-то не ценит ваш вклад - это уже не ваша проблема.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Хватит гадать, что о вас думают другие. Сконцентрируйтесь на себе, займитесь внутренним миром. И вы почувствуете большое облегчение.

Козерог

Карта Таро: Рыцарь Монет

Вы действительно заслужили отдых. Отпустите чрезмерный контроль и позвольте себе немного расслабления. Это не лень - это перезагрузка.

Водолей

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы застряли между вариантами. Выберите направление, составьте план и двигайтесь. Четкость мыслей - ваше освобождение.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Жезлов

Вас втянули в чужую борьбу. Но это не ваша война. Отойдите. Ваше молчание - лучший ответ.