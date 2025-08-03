Гарні новини стануть подарунком від Всесвіту для 4 знаків Зодіаку: кого обрали карти Таро

Овен

Вам випала карта "Колісниця". Вона символізує перемогу, прорив і силу волі. Саме ця карта випадає не випадково. 4 серпня ви отримаєте шанс, який допоможе нарешті вирватися вперед. З’явиться ситуація, у якій ви зможете проявити рішучість, продемонструвати свої лідерські якості та отримати гарні новини. "Колісниця "дає вам зелене світло, тож дійте сміливо.

Діва

Вам випала Таро-карта "Зірка", це символ надії, натхнення і гармонії. Вона говорить про те, що навіть якщо у вас були розчарування, зараз ви стоїте на порозі внутрішнього оновлення. У цей день вам можуть надійти добрі новини, пов’язані з особистим життям або творчістю. Ви побачите світло попереду й отримаєте підтвердження, що все буде добре. Всесвіт вас підтримує.

Близнюки

На понеділок вам випала карта "Паж Кубків". Вона говорить про приємну звістку, нове знайомство або щирий прояв почуттів. 4 серпня ви можете отримати несподіване повідомлення або запрошення, яке викличе емоційну реакцію. День сприятливий для романтики, примирення, натхнення. "Паж Кубків" говорить: не соромтеся власних емоцій, вони ваше джерело сили.

Скорпіон

Вам випала карта "Смерть". Попри драматичну назву, ця карта не про втрату, а про трансформацію. Вона сповіщає, що старе добігає кінця і на зміну приходить нове. 4 серпня ви зможете попрощатися з тим, що тягнуло вас назад. Це може бути болісно, але карти кажуть: далі буде краще, чудові новини вже поруч. День відкриє вам шлях до оновлення.

Загальна енергія дня

На дні колоди опинилася карта "Сила", яка говорить про стійкість, рішучість та гармонію між розумом і серцем. Вона вказує, що 4 серпня буде потужним днем для тих, хто вміє поєднувати твердість з добротою. Будьте сміливими, але не жорсткими. Всесвіт винагородить тих, хто діє з любов’ю і впевненістю.