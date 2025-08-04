ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Таро-гороскоп на неделю. Кому звезды обещают романтику, а кого ждет жесткий разговор

Понедельник 04 августа 2025 11:12
UA EN RU
Таро-гороскоп на неделю. Кому звезды обещают романтику, а кого ждет жесткий разговор Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 4 августа и продолжится до 10 августа, обещает неожиданные повороты: кого-то ждет любовь и вдохновение, а кто-то столкнется с правдой, которую больше нельзя игнорировать.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Эта неделя требует драйва и приключений! Вам нужно больше веселья и спонтанности. Не спорьте с собой - просто позвольте развлекаться и заряжать энергией других.

Телец

Карта Таро: Королева Мечей

Ваши взгляды изменились - дайте им окрепнуть. Формулируйте четкую позицию без эмоций, опирайтесь на факты. Пора мыслить самостоятельно и не оправдываться.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Мечей

Вокруг есть неискренние люди. Вы это ощущаете. Пора оборвать эти связи без сожаления. Закройте дверь и выберите наконец-то покой.

Рак

Карта Таро: Шестерка Мечей

На этой неделе Вселенная дает вам знак: пора идти. Вы давно это обдумывали. Войдите в новый этап легко и достойно - без страха.

Лев

Карта Таро: Правосудие

Вас используют или даже манипулируют. Не молчите. Обратитесь за помощью - моральной или юридической. Вы не одни.

Дева

Карта Таро: Влюбленные

Чувства сильны, но что-то беспокоит. Обсудите это открыто. Слушайте внимательно и искренне говорите. Это изменит динамику отношений.

Весы

Карта Таро: Десятка Кубков

Идеализация может испортить то, что есть. Снизите ожидания и увидите, что счастье уже рядом. Иногда достаточно быть немного реалистом.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Монет

Вы слишком многое отдавали другим. Теперь - ваша очередь. Если кто-то не ценит ваш вклад - это уже не ваша проблема.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Хватит гадать, что о вас думают другие. Сконцентрируйтесь на себе, займитесь внутренним миром. И вы почувствуете большое облегчение.

Козерог

Карта Таро: Рыцарь Монет

Вы действительно заслужили отдых. Отпустите чрезмерный контроль и позвольте себе немного расслабления. Это не лень - это перезагрузка.

Водолей

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы застряли между вариантами. Выберите направление, составьте план и двигайтесь. Четкость мыслей - ваше освобождение.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Жезлов

Вас втянули в чужую борьбу. Но это не ваша война. Отойдите. Ваше молчание - лучший ответ.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
Новости
Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото)
Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому