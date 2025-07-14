Три знаки з Китайського гороскопа знайдуть свій щасливий квиток вже цього тижня

Новий тиждень, з 14 по 20 липня, ощасливить представників трьох знаків Китайського гороскопа. Вони вхопляться за шанс, який все змінить.

Кому посміхнеться доля вже цього тижня, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango .

Щур (роки народження: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Цього тижня ви зможете зловити велику удачу. Найпотужніший день - 18 липня, коли світла енергія доби підсилить вашу інтуїцію. У цей період можлива зміна напрямку або несподіваний поворот, який спершу зіб’є з пантелику, але виявиться вірним кроком. Це своєрідне "посвячення", яке переведе вас на новий етап.

Щоб примножити позитив, тримайте поруч кольори, які символізують силу і довіру: синій, золотий і зелений. Вони активують потрібну енергію, особливо у вигляді аксесуарів або текстилю. Добре мати вдома грошове дерево або бамбук. А якщо маєте нефритові прикраси, носіть її цього тижня щодня.

Півень (роки народження: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Це буде продуктивний тиждень, коли ви зможете досягти неабиякого результату завдяки власній рішучості. Найсильніше вплив зірок відчуватиметься у вівторок, 15 липня, коли енергія сприятиме натхненню і ясності думок. Якщо поруч є представник знаку Бик, то він може стати союзником, який допоможе вам швидше втілити мрії в життя.

Успіх залежатиме від дій, тому вже з понеділка важливо обрати правильний фокус. Для підсилення позитиву використовуйте зелений колір у гардеробі чи навіть у їжі. Допоможе і музика на "високих частотах", вона налаштовує на внутрішній баланс і підказує відповіді інтуїтивно.

Мавпа (роки народження: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для вас ключовим стане день 14 липня, це "точка обнулення" й можливість позбутися старого. Деякі ситуації вирішаться самі собою, особливо ті, які давно не давали спокою. Зникне напруження, розв’яжуться непорозуміння або закінчаться токсичні зв’язки. Це не диво, а результат вашої внутрішньої зрілості.

Очищення відкриє місце для нового. А щоб процес пішов м’якше, покладайтеся на енергію стихії Дерева: впускайте гнучкість, ріст і довіру до себе. У гардеробі перевагу варто віддати білому, синьому й золотому, ці кольори створюють гармонійне середовище для прийняття подарунків долі. І не бійтеся змін, адже іноді найкраще трапляється тоді, коли ми припиняємо чинити опір.