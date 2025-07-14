Таро-гороскоп на неделю. Кто получит от Вселенной знак действовать, а кто - предупреждение

На этой неделе, которая началась 14 июля и продолжится до 20 июля, карты Таро открывают неожиданные горизонты для каждого знака Зодиака. Кто-то получит мощный импульс для действий и новых свершений, а кто-то - важные подсказки для переосмысления и отдыха.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

На этой неделе звезды намекают: пора притормозить.

Ретроградные Сатурн и Меркурий создают уникальные условия для глубокого самоанализа: Сатурн заставляет нас переосмыслить основы, на которых мы строим свою жизнь, особенно в вопросах ответственности, дисциплины и личных границ.

А Меркурий в ретрограде призывает обратить внимание на коммуникацию, планы и направление вперед.

Овен

Карта Таро: Маг

Ваш талант хочет проявиться! Вспомните, в чем вы были сильны в детстве - это подсказки. Пора действовать: учитесь, практикуйте, создавайте. До конца сентября - составьте четкий план реализации.

Телец

Карта Таро: Императрица

Любовь, дом и гармония - вот ваш главный фокус на этой неделе. Уделите внимание семье, созданию уюта или даже пополнению в доме. Поговорите откровенно о своих потребностях. Комфорт - ваша сила, не игнорируйте это.

Близнецы

Карта Таро: Император

Кто путает вашу доброту со слабостью? Пора действовать твердо: обозначайте предел, говорите четкое "Нет", требуйте своего. На этой неделе не бойтесь брать контроль в свои руки. Чтобы получить, нужно заявить о себе.

Рак

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Фортуна на вашей стороне! В ближайшие 6 недель ожидайте удивительных совпадений, новых возможностей и ярких побед. Прислушивайтесь к знакам, особенно связанным с числом 6 и огненными знаками (Овен, Лев, Стрелец). Доверьтесь потоку - он ведет прямо к успеху.

Лев

Карта Таро: Пятерка Монет

На этой неделе позвольте себе почувствовать все, что накопилось - печаль, потери, жалость. Не давите на себя, просто проживите эти эмоции и отпустите их с благодарностью. Одиночество сейчас - не враг, а лекарство. Отдохните, записывайте мысли в дневник или поговорите с близким - и станет легче.

Дева

Карта Таро: Луна

На этой неделе вас ждет глубокое погружение в неизвестное. Вытяните на свет все скрытое: сомнения, интуитивные ощущения, непонятные ситуации. Ваша задача стать детективом и разгадать головоломку 2025 года. Полученные ответы изменят представление о будущем.

Весы

Карта Таро: Девятка Кубков

Живите красиво, мечтайте по-королевски. Сделайте свою жизнь произведением искусства: стиль, атмосфера, окружение - все должно вдохновлять. Вы созданы для любви, красоты и гармонии. Выбирайте все, что дарит эстетику - и мир ответит взаимностью.

Скорпион

Карта Таро: Иерофант

На этой неделе начинается новый духовный этап: наставничество, обучение, передача знаний. Возможно, вы готовы стать учителем или найти своего. Ищите более глубокие смыслы, мудрых людей, новые духовные уровни. Откройтесь высшему знанию - пора расти умом и душой.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Монет

Пора делиться всем: любовью, поддержкой, щедростью. Ваши добрые дела запускают мощный цикл кармы, которая вернет в вашу жизнь удачу и возможности. Помогайте просто так - и это изменит все. Мир помнит тех, кто дает от сердца.

Козерог

Карта Таро: Король Жезлов

Время великой цели! В вас просыпаются амбиции, страсть и жажда новых горизонтов. Поставьте перед собой вдохновляющую цель и сделайте смелый шаг в ее направлении уже на этой неделе. Рядом могут появиться огненные союзники (Овен, Лев, Стрелец) - держитесь возле тех, кто не боится действовать.

Водолей

Карта Таро: Двойка Мечей

Все отложенные решения 2025 года постучат в дверь. Составьте список, проанализируйте варианты, посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Выбирайте сердцем и умом - так, чтобы спать спокойно. Двигайтесь дальше шаг за шагом - это очистит пространство и откроет новую дверь.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Монет

Работа, выдержка, фокус - ваши главные союзники. Возможно, вы устали, но сейчас как никогда близок прорыв, который изменит все. Не останавливайтесь: награда уже на горизонте. И она того стоит.