ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає другий шанс, а кого зупинять власні страхи

Понеділок 18 серпня 2025 10:42
UA EN RU
Таро-гороскоп на тиждень. Хто отримає другий шанс, а кого зупинять власні страхи Гороскоп-Таро на тиждень (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Цей тиждень, який розпочався 18 серпня і триватиме до 24 серпня, готує неочікувані повороти долі: для когось він стане часом потужного перезапуску, а комусь доведеться зіткнутися з власними страхами.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Закохані

Цього тижня ви - центр любовної драми, і, схоже, вам це навіть подобається. Можливий любовний трикутник, потяг до "забороненого плоду" або просто нерозділене почуття. Особливо остерігайтеся Близнюків - вони можуть ввести в оману.

Перш ніж щось зробити, подумайте про наслідки. Помилки майже неминучі, але можуть виявитися несподівано веселими.

Телець

Карта Таро: Поміркованість

Тиждень гармонії, спокою і внутрішнього балансу. Ідеальний час для відпочинку, відновлення і перезавантаження. Намагайтеся уникати перевантажень, різких змін і токсичних людей.

Залишайтеся в комфортній зоні - ваша енергія накопичується саме в спокої. Насолоджуйтеся простими радощами.

Близнюки

Карта Таро: Туз Жезлів

Цього тижня починається новий етап - ви створюєте власний ритм життя. Це час для ентузіазму, особистих проєктів, саморозвитку і натхнення.

Сконцентруйтеся на тому, що наповнює вас енергією: відпочинок, мотивація, спілкування, турбота про себе. Ваше завдання - зробити своє життя цілісним і усвідомленим.

Рак

Карта Таро: Король Монет

Ваша зона комфорту - дім. Зараз чудовий час для поліпшень: затишок, порядок, покупки для дому або невеликий ремонт. Усе, що зробить ваш побут теплішим і приємнішим, - правильне вкладення.

Створюючи комфорт навколо, ви зміцнюєте і внутрішню стабільність. Відчуйте себе господарем свого простору.

Лев

Карта Таро: Десятка Монет

Ви будуєте своє майбутнє - і робите це правильно. Під кінець вашого сезону подумайте про довгострокову перспективу: де ви хочете бути через 10 років?

Складіть чіткий план і почніть робити кроки вже зараз. Цей тиждень - ідеальний час для стратегічного мислення.

Діва

Карта Таро: Сімка Кубків

Перед сезоном Діви - час трохи "погратися". Вийдіть зі звичної ролі: фліртуйте, експериментуйте, проявляйте фантазію. Несподівана поведінка відкриє нові сторони особистості.

Спробуйте прожити тиждень в образі альтернативного "я" - це може дати цінні інсайти та зарядити енергією.

Терези

Карта Таро: Четвірка Кубків

Ви недооцінюєте те, що вже є. Здається, ніби у всіх життя яскравіше і простіше, а ваше застопорилося. Насправді у вас - море ресурсів, підтримки й удачі, просто ви цього не помічаєте.

Сфокусуйтеся на своїх сильних сторонах, вдячність відкриє очі на можливості, які вже поруч.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Мечів

Пора відпустити те, що більше не працює. Емоційний або ментальний вантаж, який ви тягали останні місяці, нарешті готовий піти. Не пручайтеся - момент ідеально підходить для прощання.

Ви відчуєте полегшення вже цього тижня. Зробіть крок уперед - без натяків.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Настав час говорити голосно і прямо. Вас щось злить, і мовчати більше не можна. Ви той, хто може змінити ситуацію, навіть якщо інші здалися.

Проявіть сміливість і рішучість. Ваша прямолінійність і енергія здатні зрушити гори - використовуйте їх з розумом.

Козоріг

Карта Таро: Верховна Жриця

Ви у фазі глибокого самопізнання. Зараз важливо прислухатися до себе, побути наодинці з думками й знайти відповіді всередині, а не зовні.

Тиша, медитація, творчість, усвідомленість - найкращі союзники цього тижня. Ваша інтуїція знає, куди йти далі.

Водолій

Карта Таро: Сила

Вам потрібен виклик. Перетворіть мету на гру, завдання - на квест, а рутину - на змагання. Змагальний дух заразливий - використовуйте цю енергію на повну.

Ваша сила в завзятості та вмінні нестандартно мислити. Додайте пристрасті - і перемога за вами.

Риби

Карта Таро: Туз Кубків

Любов стукає у двері. Нове почуття, проєкт, людина чи улюбленець - усе, що викликає теплу хвилю емоцій і відчуття початку чогось світлого.

Це не швидкоплинно - це надовго. Відкрийтеся новим почуттям, і вони перетворять ваше життя.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія