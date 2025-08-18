ua en ru
Таро-гороскоп на неделю. Кто получит второй шанс, а кого остановят собственные страхи

Понедельник 18 августа 2025 10:42
UA EN RU
Таро-гороскоп на неделю. Кто получит второй шанс, а кого остановят собственные страхи Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 18 августа и продолжится до 24 августа, готовит неожиданные повороты судьбы: для кого-то она станет временем мощного перезапуска, а кому-то придется столкнуться с собственными страхами.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Влюбленные

На этой неделе вы - центр любовной драмы, и, похоже, вам это даже нравится. Возможен любовный треугольник, влечение к "запретному плоду" или просто неразделенное чувство. Особенно остерегайтесь Близнецов - они могут ввести в заблуждение.

Прежде чем что-то предпринять, подумайте о последствиях. Ошибки почти неизбежны, но могут оказаться неожиданно веселыми.

Телец

Карта Таро: Умеренность

Неделя гармонии, спокойствия и внутреннего баланса. Идеальное время для отдыха, восстановления и перезагрузки. Старайтесь избегать перегрузок, резких перемен и токсичных людей.

Оставайтесь в комфортной зоне - ваша энергия накапливается именно в покое. Наслаждайтесь простыми радостями.

Близнецы

Карта Таро: Туз Жезлов

На этой неделе начинается новый этап - вы создаете собственный ритм жизни. Это время для энтузиазма, личных проектов, саморазвития и вдохновения.

Сконцентрируйтесь на том, что наполняет вас энергией: отдых, мотивация, общение, забота о себе. Ваша задача - сделать свою жизнь целостной и осознанной.

Рак

Карта Таро: Король Монет

Ваша зона комфорта - дом. Сейчас отличное время для улучшений: уют, порядок, покупки для дома или небольшой ремонт. Все, что сделает ваш быт теплее и приятнее, - правильное вложение.

Создавая комфорт вокруг, вы укрепляете и внутреннюю стабильность. Почувствуйте себя хозяином своего пространства.

Лев

Карта Таро: Десятка Монет

Вы строите свое будущее - и делаете это правильно. Под конец вашего сезона подумайте о долгосрочной перспективе: где вы хотите быть через 10 лет?

Составьте четкий план и начните делать шаги уже сейчас. Эта неделя - идеальное время для стратегического мышления.

Дева

Карта Таро: Семерка Кубков

Перед сезоном Девы - время немного "поиграть". Выйдите из привычной роли: флиртуйте, экспериментируйте, проявляйте фантазию. Неожиданное поведение откроет новые стороны личности.

Попробуйте прожить неделю в образе альтернативного "я" - это может дать ценные инсайты и зарядить энергией.

Весы

Карта Таро: Четверка Кубков

Вы недооцениваете то, что уже есть. Кажется, будто у всех жизнь ярче и проще, а ваша застопорилась. На самом деле у вас - море ресурсов, поддержки и удачи, просто вы этого не замечаете.

Сфокусируйтесь на своих сильных сторонах, благодарность откроет глаза на возможности, которые уже рядом.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Мечей

Пора отпустить то, что больше не работает. Эмоциональный или ментальный груз, который вы таскали последние месяцы, наконец готов уйти. Не сопротивляйтесь - момент идеально подходит для прощания.

Вы почувствуете облегчение уже на этой неделе. Сделайте шаг вперед - без обиняков.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Настало время говорить громко и прямо. Вас что-то злит, и молчать больше нельзя. Вы тот, кто может изменить ситуацию, даже если другие сдались.

Проявите смелость и решительность. Ваша прямолинейность и энергия способны сдвинуть горы - используйте их с умом.

Козерог

Карта Таро: Верховная Жрица

Вы в фазе глубокого самопознания. Сейчас важно прислушаться к себе, побыть наедине с мыслями и найти ответы внутри, а не снаружи.

Тишина, медитация, творчество, осознанность - лучшие союзники этой недели. Ваша интуиция знает, куда идти дальше.

Водолей

Карта Таро: Сила

Вам нужен вызов. Превратите цель в игру, задачу - в квест, а рутину - в соревнование. Соревновательный дух заразителен - используйте эту энергию на полную.

Ваша сила в упорстве и умении нестандартно мыслить. Добавьте страсти - и победа за вами.

Рыбы

Карта Таро: Туз Кубков

Любовь стучится в двери. Новое чувство, проект, человек или питомец - все, что вызывает теплую волну эмоций и ощущение начала чего-то светлого.

Это не мимолетно - это надолго. Откройтесь новым чувствам, и они преобразят вашу жизнь.

