Тарифи на воду зростуть в Україні: скільки потрібно платити з 1 січня

Фото: з 1 січня зростуть тарифи на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2021 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення). Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень. У Києві тарифи зростуть на 20% більше 25,32 гривень (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПВДВ). З них: - централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ; - централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.