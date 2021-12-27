ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тарифи на воду зростуть в Україні: скільки потрібно платити з 1 січня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 грудня 2021 08:45
Тарифи на воду зростуть в Україні: скільки потрібно платити з 1 січня Фото: з 1 січня зростуть тарифи на воду  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2021 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.

У Києві тарифи зростуть на 20% більше 25,32 гривень (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПВДВ). З них:

- централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;

- централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи
NEWS
В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19
В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід