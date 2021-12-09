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Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 16:56
Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года Фото: больше всего украинцы боятся роста тарифов на газ и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале декабря 2021 года наиболее вероятными украинцы считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Ответственность за сложившуюся ситуацию граждане возлагают на власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти половина опрошенных (49%) ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

Обострение войны на Востоке считают вероятным 46% (23% - маловероятным), массовые протесты и беспорядки допускают 44% (для 30% - маловероятны).

Наименее вероятным оценили втягивания Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года

Основными причинами, по которым может произойти экономический кризис в Украине, называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во власти (22%). Войну на Донбассе как причину кризиса назвали 16%, коронавирус - 13%, лишь 8% - мировое влияние и 5% - энергетический кризис.

Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года

По данным опроса, 50% респондентов верят, что Украина может избежать отключений электроэнергии и отопления, 39% - не верят, еще 12% не смогли ответить.

Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года

По мнению населения наибольшую ответственность за справедливые тарифы несет президент и Кабинет министров - 27% и 24% соответственно. Еще 15% перекладывают ответственность на Верховную раду, 12% - на компании-поставщики, 10% - местные власти.

Украинцы назвали самые большие угрозы зимы 2022 года

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 1-7 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Это на 49,0% больше, чем в октябре прошлого года (11 млрд грн).

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