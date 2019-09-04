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Тарифи "Укрпошти" зростуть на 15-20%

Новини » Економіка    04.09.2019 - 14:40
Тарифи "Укрпошти" зростуть на 15-20%
Фото: Укрпошта (РБК-Украина)

Рішення про підвищення тарифів підтвердив директор "Укрпошти"

Тарифи на послуги АТ "Укрпошта" з 1 січня 2020 року зростуть на 15-20%. Про це написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Смілянський відзначив, що рішення НКРЗІ ще повинно бути зареєстровано у Міністерстві юстиції.

Тарифи &quot;Укрпошти&quot; зростуть на 15-20%

Напередодні, 3 вересня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) ухвалила рішення затвердити граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку на період з 1 січня 2020 року. За даними відомства, це рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набере чинності з дня його офіційного опублікування. При цьому НКРЗІ не оприлюднила нові тарифи для "Укрпошти".

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту" з 1 січня 2020 року. Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%.

Нагадаємо, АТ "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

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