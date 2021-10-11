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Тарифы "Укрпочты" повышены второй раз с начала года

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 13:38
Тарифы "Укрпочты" повышены второй раз с начала года Фото: тарифы на "Укрпочты" врастут на 15% с 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации снова подняла предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Некоторые тарифы "Укрпочты" вырастут с 1 декабря 2021 года на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте НКРСИ.

В частности тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 гривен до 15 гривен.

Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен.

За каждое рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг - 5 гривен.

Напомним, ранее в этом году тарифы "Укрпочты" были повышены на 20-40%.

До этого тарифы "Укрпошты" повышались с 1 января 2020 года.

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