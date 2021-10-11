Тарифи "Укрпошти" підвищено вдруге з початку року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації знову підняла граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку. Деякі тарифи "Укрпошти" зростуть з 1 грудня 2021 року на 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті НКРЗІ .

Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% з 13 гривень до 15 гривень.

Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.