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Тарифи "Укрпошти" підвищено вдруге з початку року

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 13:38
Тарифи "Укрпошти" підвищено вдруге з початку року Фото: тарифи на "Укрпошти"вростуть на 15% з 1 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації знову підняла граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку. Деякі тарифи "Укрпошти" зростуть з 1 грудня 2021 року на 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті НКРЗІ.

Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% з 13 гривень до 15 гривень.

Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.

Нагадаємо, раніше цього року тарифи "Укрпошти" були підвищені на 20-40%.

До цього тарифи "Укрпошти" підвищувалися з 1 січня 2020 року.

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