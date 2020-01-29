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Тарифы в Украине: названы области, в которых снижена оплата

Новости » Общество     29.01.2020 - 15:33
Тарифы в Украине: названы области, в которых снижена оплата
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин опубликовал карту перерасчета сумм в платежках

Кабинет министров опубликовал географию снижения сумм в платежках украинцев за коммунальные услуги по областям. Соответствующая инфографика обнародована на правительственном портале.

В частности, правительство информирует об областях, где все предприятия сделали перерасчет платы для населения и где его сделали менее половины предприятий. При этом в Черновицкой и Николаевской областях ни одно предприятие не снизило плату.

Также Кабмин опубликовал данные по городам с наибольшим и наименьшим процентом пересчета.

"Стоимость природного газа упала. Но не все теплопоставщики используют исключительно природный газ. Предприятия также могут работать на угле, пеллетах и ​​других материалах", - отмечают в КМУ.

Напомним, ранее в Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках. На сайте правительства разместили соответствующую презентацию.

Так, правительство опубликовало постановление о пересчете тарифов на отопление.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. Он подчеркивал, что платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

В частности, первый перерасчет будет осуществлен в январе 2020 года. Сумма, которую перечислят, будет зачислена в оплату будущих платежей.

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