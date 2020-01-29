Тарифи в Україні: названі області, в яких знижена оплата

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін опублікував мапу перерахунку сум у платіжках

Кабінет міністрів опублікував географію зниження сум у платіжках українців за комунальні послуги по областях. Відповідна інфографіка оприлюднена на урядовому порталі.

Зокрема, уряд інформує про області, де усі підприємства зробили перерахунок плати для населення та його зробили менше половини підприємств. При цьому у Чернівецькій та Миколаївській областях жодне підприємство не знизило плату.

Також Кабмін опублікував дані щодо міст з найбільшим та найменшим відсотком перерахунку.

"Вартість природного газу впала. Але не всі теплопостачальники використовують виключно природний газ. Підприємства також можуть працювати на вугіллі, пелетах та інших матеріалах", - зазначають у КМУ.

Нагадаємо, раніше у Кабміні роз'яснили, яким чином знизили суми у платіжках. На сайті уряду розмістили відповідну презентацію.

Так, уряд опублікував постанову про перерахунок тарифів на опалення.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на тепло до 30%. Він підкреслював, що платіжки в грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Зокрема, перший перерахунок буде здійснено в січні 2020 року. Сума, яку перерахують, буде зарахована в оплату майбутніх платежів.