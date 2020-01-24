ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках

Новости » Экономика     24.01.2020 - 16:33
В Кабмине разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках
Иллюстративное фото (inshe.tv)

Уменьшение стоимости газа позволяет уменьшить и тарифы на отопление

В Кабинете министров Украины разъяснили, каким образом снизили суммы в платежках. На сайте Кабмина размещена соответствующая презентация

Так, ранее правительство опубликовало постановление о пересчете тарифов на отопление.

Согласно ему, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

В правительстве отмечают, что уменьшение стоимости газа позволяет уменьшить и тарифы на отопление.

Напомним, ранее правительство опубликовало постановление о пересчете тарифов на отопление.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. Он подчеркивал, что платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Так, первый перерасчет будет осуществлен в январе 2020 года. Сумма, которую перечислят, будет зачислена в оплату будущих платежей.

Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов Кабмин планирует привлечь средства ЕС на земельную реформу
Новости Украины Кабинет Министров Украиныотоплениеплатежи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь