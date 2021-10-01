Тарифы на тепло для населения и юрлиц: что изменится в отопительном сезоне

Тарифы для населения заморозят

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины 30 сентября подписали Меморандум о взаимопонимании, который фиксирует тарифы.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа".

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

"Со стороны государства предусматривается субвенция местным бюджетам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала этого года", - сказал он и добавил, что в начале следующего года местным бюджетам оставят 4% от налога на доходы на доходы физических лиц. По его словам, это не менее 11 млрд гривен.

Также местным бюджетам на 2022 год оставят 13,44% от акциза с топлива, сказал Шмыгаль.

О том, что тарифы не будут меняться, заявил и президент Владимир Зеленский. "До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал он.

Как отметил Зеленский, тарифы не будут повышаться, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как это говорится, европейскую цену".

Тарифы для юрлиц и бюджетных учреждений резко вырастут

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект постановления Кабинета министров относительно определения платы за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей в связи с изменением цены природного газа. Предприятия ТКЭ смогут повысить тарифы уже в октябре.

Согласно документу, изменение размера начислений за тепловую энергию т горячую воду потребителям (кроме населения) в связи с ежемесячной сменой цены природного газа, начиная с начислений за октябрь 2021 года отражается ежемесячно в платежных документах, присланных в месяце, следующим за расчетным периодом.

О принятом решении по изменению размера начислений теплоснабжающая организация информирует путем размещения информационного сообщения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на собственном веб-сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ежемесячное изменение цены природного газа объективно требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги для потребителей кроме населения.

Кроме того, "процедура пересмотра тарифов органом местного самоуправления может занимать по времени 1,5-2 месяца, что не позволяет предприятию теплоснабжения вовремя реагировать на ценовые изменения и иметь источник для расчетов за природный газ".