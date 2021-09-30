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Тарифы зафиксируют на отопительный сезон: "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 14:01
Тарифы зафиксируют на отопительный сезон: "Нафтогаз" и местные власти подписали меморандум Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заседание Конгресса заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа".

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

"Со стороны государства предусматривается субвенция местным бюджетам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала этого года", - сказал он и добавил, что в начале следующего года местным бюджетам оставят 4% от налога на доходы на доходы физических лиц. По его словам, это не менее 11 млрд гривен.

Также местным бюджетам на 2022 год оставят 13,44% от акциза с топлива, сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что также достигнута договоренность по цене газа, который "Нафтогаз" будет поставлять бюджетным учреждениям.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 по сравнению с августом прошлого года выросли на 29,0%.

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