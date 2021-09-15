Тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти на 30-40%. Названы причины

Как отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан, теплокоммунэнерго пока не могут купить дешевый газ от "Нафтогаза" по фиксированной цене 7,42 гривны за кубометр, оставив тарифы на свои услуги без изменений.

"По трубе идет газ, для бюджетных учреждений он стоит 20 гривен, а для населения вроде как 7,42 гривны за куб. А как рассчитали и разграничили эти объемы? То есть это под ответственность мэра? Нужно постановление Кабмина, иначе этот газ нельзя распределить. Значит, он будет миксоваться и для населения будет таким же дорогим", - отметил Слобожан.

К тому же льготная цена, даже если будут урегулированы бюрократические преграды для ее применения, не решит вопрос с тарифами, говорят в АГУ. По словам Слобожана, цены на теплоснабжение и горячую воду все равно нужно будет пересмотреть.

Почти 90% всей тепловой энергии в централизованных системах отопления производится из газа, а в структуре тарифа на тепло газ занимает 70-80%. Остальные 20-30% в тарифе - заработная плата ТКЭ, вода, электроэнергия, налоги, а также техническое обслуживание и модернизация инженерных систем.

"Даже при 7,4 гривен/куб нужна корректировка на 30-40%. В тарифах для населения сейчас заложена цена прошлых периодов, когда газ был дешевле. По бюджетным учреждениям рост цен должен быть еще больше - в два-три раза", - уверен Слобожан.

НКРЭКУ два года почти не пересматривала тарифы на тепло. У местной власти такое право появилось лишь с июля этого года, когда регулятор, выполняя поручение Кабмина, передал этот вопрос муниципалитетам. "Но сейчас интересы по тарифам для местной и центральной власти совпадают. Ни мы не хотим их повышать, ни они. Но тариф должен корректироваться", – пояснил эксперт Слобожан.