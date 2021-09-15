Тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости на 30-40%. Названо причини

Як зазначив виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан, теплокомуненерго поки не можуть купити дешевий газ від "Нафтогазу" за фіксованою ціною 7,42 гривні за кубометр, залишивши тарифи на свої послуги без змін.

"По трубі йде газ, для бюджетних установ він коштує 20 гривень, а для населення ніби як 7,42 гривні за куб. А як розрахували і розмежували ці обсяги? Тобто це під відповідальність мера? Потрібна постанова Кабміну, інакше цей газ не можна розподілити. Значить, він буде міксуватися і для населення буде таким же дорогим", - зазначив Слобожан.

До того ж пільгова ціна, навіть якщо будуть врегульовані бюрократичні перепони для її застосування, не вирішить питання з тарифами, кажуть в АМУ. За словами Слобожана, ціни на теплопостачання і гарячу воду все одно потрібно буде переглянути.

Майже 90% всієї теплової енергії в централізованих системах опалення виробляється з газу, а в структурі тарифу на тепло газ займає 70-80%. Решта 20-30% в тарифі - заробітна плата ТКЕ, вода, електроенергія, податки, а також технічне обслуговування і модернізація інженерних систем.

"Навіть при 7,4 гривень/куб потрібне коригування на 30-40%. У тарифах для населення зараз закладена ціна минулих періодів, коли газ був дешевшим. За бюджетними установами зростання цін має бути ще більшим - у два-три рази", - упевнений Слобожан.

НКРЕКП два роки майже не переглядала тарифи на тепло. У місцевої влади таке право з'явилося лише з липня цього року, коли регулятор, виконуючи доручення Кабміну, передав це питання муніципалітетам. "Але зараз інтереси щодо тарифів для місцевої та центральної влади збігаються. Ані ми не хочемо їх підвищувати, ані вони. Але тариф повинен коригуватися", - пояснив експерт Слобожан.