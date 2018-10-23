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Тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости не раніше 1 січня

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 09:15
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

На розрахунок нових тарифів і утвердження на місцях може піти два місяці

Після зростання тарифів на газ з листопада 2018 ціни на тепло і гарячу воду зможуть піднятися не раніше 1 січня 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит довіри: як Україна домовляється про нову програму з МВФ".

Відзначимо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити вартість газу для населення на 23,5% з 1 листопада. Це сприяє подальшій співпраці з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів.

Але якщо ціна на газ для побутових споживачів зросте з листопада, то вартість теплової енергії належить розрахувати НКРЕКП, яка буде враховувати нову вартість газу. На це може знадобитися близько місяця. Враховуючи, що роздрібний тариф на опалення стверджуює місцева влада, процес займе ще приблизно місяць. Таким чином, підвищення тарифів на тепло і гарячу воду варто очікувати не раніше 1 січня. А це означає, що оплачувати ці послуги за новими тарифами українці почнуть тільки з наступного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що протягом 2019-2021 років тарифи на комунальні послуги будуть підвищуватися в середньому на 10-20%. Зокрема, такі відомості містяться в опублікованому у вересні консенсус-прогнозі Мінеконоразвітія.

Раніше також повідомлялося, що в Україні перерахують тарифи на електроенергію.

 

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