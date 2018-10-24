Гройсман: в этом отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышаться

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер исключает дальнейший рост тарифов в течение отопительного сезона

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключает дальнейший рост тарифов на газ в течение текущего отопительного сезона. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в нынешнем отопительном сезоне после роста цен на газ с 1ноября 2018 года тарифы больше не будут расти.

"Наша программа субсидий позволяет защитить всех тех, кто в этом нуждается", - добавил Гройсман.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина в материале "Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ", правительству до конца 2019 года придется еще минимум дважды повышать тарифы на газ. В частности, выполняя положения новой программы МВФ, Кабинету министров придется повышать тарифы в апреле и октябре следующего года. Однако есть риск, что уже к концу отопительного сезона следующий этап повышения может быть сорван из-за приближения президентских выборов.

До этого премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.