Тарифы, пенсии и правила для беженцев: что изменится с 1 июня

С 1 июня украинцев ждет несколько важных изменений. Лето начинается с отмены кредитных каникул в банках и новых правил проезда для беженцев за рубежом. Работающие пенсионеры в этом месяце получат надбавки к пенсии. Тарифы для населения поднимать не будут, но для предприятий вырастет цена на газ.

Более подробно о всех изменениях июня - в материале РБК-Украина ниже.

Повышение пенсий

В июне работающие пенсионеры получат надбавку к ежемесячным выплатам. Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет на основании данных от работодателей о зарплате и страховом стаже, приобретенном работником-пенсионером с 1 марта 2020 года.

На доплату могут рассчитывать украинцы, которым назначили или пересчитали пенсию больше двух лет назад (до 1 апреля 2020 года). Помимо повышенной пенсии за июнь, в этом месяце будут начислены доплаты за май и апрель.

Работающим пенсионерам с минимальной пенсией перерасчет сделают с 1 июля 2022.

Цена на газ

С началом лета в Украине вырастет стоимость газа. Компания "Нафтогаз трейдинг" повышает тарифы на голубое топливо в три раза - до 29,392 тыс. грн за 1 тысячу кубометров. Однако изменение цен коснется только предприятий тепловой коммунальной энергетики.

Для населения тарифы на газ останутся на прежнем уровне - 7,96 грн/куб.м. Из-за военного положения "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ для потребителей в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

Тарифы на коммуналку

С июня цены на электроэнергию для бытовых потребителей не изменятся - 1,44 грн/кВт.ч при объеме до 250 кВт.ч в месяц; 1,68 грн/кВт.ч - от 250 КВт.ч.

Тарифы на водоснабжение устанавливаются водоканалами в каждом населенном пункте отдельно при согласовании с НКРЭКУ.

Стоит отметить, что Кабмин рекомендовал местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

Выплаты ветеранам

В июне единоразовую денежную выплату получат ветераны войны. Данную помощь перечисляют ежегодно к 9 мая, однако в этом году ее вынуждены были перенести.

Пособия предусмотрены для:

лиц с инвалидностью в результате войны: I группы - 4 421 грн; II группы - 3 906 грн; III группы – 3 391 грн;

УБД, пострадавших участников Революции Достоинства – 1 491 грн;

лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной - 4421 грн;

участников войны - 612 грн.

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужьям) умерших УБД, участников войны, которые не женились вторично; членам семей погибших защитников и защитниц Украины выплатят по 966 грн.

Новые условия кредитования в банках

С началом войны украинские банки ввели кредитные каникулы для клиентов. Льготный период действовал на протяжении весны. С 1 июня финучреждения возвращают процентные ставки по кредитам.

ПриватБанк отменяет кредитные каникулы, но еще три месяца будут действовать выгодные условия для клиентов, которые вовремя вносят обязательный платеж.

Если в течение месяца оплачивается хотя бы 5% суммы задолженности, будет действовать льготная ставка 1,7%. В противном случае проценты будут насчитываться по стандартной ставке 3,4% (карта "Универсальная Gold") и 3,5% по карте "Универсальная".

Банк также возвращает обязательные платежи по программам "Оплата частями", "Мгновенная рассрочка", "Авто в кредит", "Авто в лизинг", "Жилье в кредит".

Для мобилизованных граждан кредитные каникулы от ПриватБанка продолжатся до конца военного положения.

В Monobank с 1 июня будет действовать сниженная ставка 1,6%. Такие кредитные условия продлятся до окончания военного положения.

Ощадбанк отменяет кредитные каникулы для бизнеса, а по карточным счетам их продолжат с новыми условиями. Процентная ставка устанавливается в размере 50% от указанной в договоре. Обязательный платеж - 2% от суммы использованных средств (вместо 5%).

Отмена бесплатного проезда украинцам в ЕС

В пяти странах Евросоюза с 1 июня украинцы не смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Польша, Германия, Чехия, Болгария, Швейцария изменили правила проезда для беженцев из Украины. Бесплатных билетов не будет, но при этом вводятся льготные условия.

В Германии проездные на все виды общественного транспорта и в региональных поездах для украинцев будут стоить 9 евро. Проездные билеты в Чехии обойдутся в 7 евро.

Бесплатный проезд в Польше для пассажиров из Украины останется только по направлениям Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув в вагонах второго класса поездов TLK и IC. Городской общественный транспорт в Варшаве станет платным для украинцев с первого дня лета.

В Австрии продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев еще на месяц. Так, украинцы в Вене до конца июня смогут пользоваться Wiener Linien без оплаты. В то же время парковка для автомобилей с украинскими номерами в австрийских городах станет платной с 1 июня.

В большинстве европейских стран проезд для украинских беженцев все еще остается бесплатным. Следить за всеми изменениями можно на специальном сайте Евросоюза.

Открытие детских садов в Киеве

С сегодняшнего дня в разных районах столицы открываются 34 коммунальных детских сада:

Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)

Деснянский район - 1 сад (№758)

Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)

Печерский район - 1 сад (№424)

Подольский район - 3 садика (№307,486,777)

Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)

Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)

Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)

Кроме того, с 1 июня в Киеве заработают еще 14 частных садов. Обязательным условием возобновления работы дошкольных заведений является наличие укрытия на случай воздушной тревоги в непосредственно в здании или рядом с ним.

Зачислять детей в сады будут только при наличии справки о трудоустройстве обоих родителей.