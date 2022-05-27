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"Нафтогаз" повышает цену на газ: вырастут ли тарифы на коммуналку

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 09:51
"Нафтогаз" повышает цену на газ: вырастут ли тарифы на коммуналку Фото: в "Нафтогазе" прокомментировали новые цены для ТКЭ (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Однако на тарифах для населения это должно сказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что в Украине цена на отопление будет повышена втрое", является манипулятивной", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в НАК, 10 мая Кабинет министров одобрил проект закона, который, среди прочего, предусматривает введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"Законопроект, который принял правительство, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НАК, этот механизм также даст возможность ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) более чем втрое к 29,392 тыс. гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности на сутки вперед).

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

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Нафтогаз Украины
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