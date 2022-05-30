Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной во время телемарафона.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.

В 2021 году Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перерассчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

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