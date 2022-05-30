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Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 14:06
Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной во время телемарафона.

"Сейчас мы проводим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам", - сказала она.

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. "Поэтому за май Пенсионный фонд сделает перерасчет и работающие пенсионеры, начиная с июня будут получать перечислены пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", - сообщила министр.

"С июня работающие пенсионеры получат повышение", - добавила Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.

В 2021 году Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перерассчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

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