Тарифы на отопление в Киеве планируют повысить на 30%

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%. Об этом сообщается на сайте компании.

По информации КП, предлагается установить тариф на производство тепловой энергии на уровне 1 250,01 грн/Гкал, при том, что сейчас действует тариф 964,19 грн/Гкал.

Кроме того, предлагается повысить тарифы:

для религиозных организаций - на 43,04% с 985,02 грн/Гкал до 1 408,95 грн/Гкал.

для бюджетных учреждений - на 17,33% с 984,67 грн/Гкал до 1 155,35 грн/Гкал.

для других потребителей - на 18,79% с 984,67 грн/Гкал до 1 168,99 грн/Гкал.

kte.kmda.gov.ua

Согласно информации на сайте "Киевтеплоэнерго", проект изменений в тарифы на производство тепловой энергии уже прошли открытое обсуждение.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

Как сообщало РБК-Украина, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева с 1 января 2019 года вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.