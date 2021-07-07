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Тарифы на отопление будут устанавливать местные власти, - НКРЭКУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Местным органам власти передано право устанавливать тарифы на отопление. Они также будут утверждать планы развития производителей и поставщиков тепловой энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что местным властям передается государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию.

"Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - отметили в НКРЭКУ.

Глава комиссии Валерий Тарасюк заверил, что регулятор будет оказывать помощь местным органам власти по вопросам государственного регулирования этих предприятий.

Напомним, ранее в КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление из-за новой цены на газ, предложенной "Нафтогазом".

РБК-Украина писало, как в мае изменились для украинцев тарифы на комуналку.

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тарифыЦена на газ