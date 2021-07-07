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Тарифи на опалення встановлюватиме місцева влада, - НКРЕКП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Місцевим органам влади передано право встановлювати тарифи на опалення. Вони також будуть затверджувати плани розвитку виробників і постачальників теплової енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зазначається, що місцевій владі передається державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які виробляють, транспортують і постачають теплову енергію.

"Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади", - зазначили в НКРЕКП.

Голова комісії Валерій Тарасюк запевнив, що регулятор надаватиме допомогу місцевим органам влади з питань державного регулювання цих підприємств.

Нагадаємо, раніше в КМДА анонсували перегляд тарифів на опалення через нову ціну на газ, запропоновану "Нафтогазом".

РБК-Україна писало, як у травні змінилися для українців тарифи на комуналку.

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тарифиЦіна на газ