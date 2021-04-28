Тарифы и назначение Галущенко: Рада в четверг соберется на три внеочередных заседания

Верховная рада в четверг проведет три внеочередных заседания. На одном из них состоится рассмотрение кадрового вопроса - назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.
"Первое внеочередное: постановление 5382 про тарифы в 30-км зоне. Второе внеочередное 19 вопросов... и готовимся еще к одному внеочередному... тоже по кадровому вопросу", - отметил парламентарий.
В ходе второго внеочередного рассмотрят следующие проекты законов:
В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Рада в четверг рассмотрит назначение Галущенко главой Минэнерго в ходе внеочередного заседания.
Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.
Вчера в парламенте состоялись два внеочередных заседания, на которых нардепы рассмотрели 14 вопросов.