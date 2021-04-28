Тарифи та призначення Галущенка: Рада в четвер збереться на три позачергових засідання
Верховна рада у четвер проведе три позачергових засідання. На одному з них відбудеться розгляд кадрового питання - призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.
"Перше позачергове: постанова 5382 про тарифи в 30-км зоні. Друге позачергове 19 питань ... і готуємося до ще одного позачергового ... теж з кадрового питання", - зазначив парламентарій.
У ході другого позачергового розглянуть наступні проекти законів:
- №5308 - про забезпечення українців доступним житлом,
- 4382 - право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТО,
- №5426 - постанову про скасування пленарного засідання у п'ятницю,
- №5377 - призначення нардепів у комітети,
- №5157 - про зміни в закон про реформу прокуратури,
- №5158 - про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,
- №5058 - скасування "листів щастя" для водіїв, що відразу заплатили штраф,
- №4555 - підвищення пенсій чорнобильцям,
- №2683 - про накопичувальну пенсійну систему,
- №4265 - створення бази ДНК в Україні,
- №4375 - розширення підстав для використання електрошокера,
- №5309 - вдосконалення системи оскарження державних закупівель,
- №4318 - загальні принципи надання населенню культурних послуг,
- №4162 - про основні принципи розвитку туризму,
- №3715 - заборона публічних закупівель без використання е-системи закупівель,
- №2673 - новий статус для невеликих готелів,
- №5301 - продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,
- №5173 - зміна вимог до декларування цінних паперів.
У коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Рада в четвер розгляне призначення Галущенка главою Міненерго в ході позачергового засідання.
Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.
Вчора в парламенті відбулися два позачергових засідання, на яких нардепи розглянули 14 питань.