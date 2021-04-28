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Тарифи та призначення Галущенка: Рада в четвер збереться на три позачергових засідання

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 12:38
Тарифи та призначення Галущенка: Рада в четвер збереться на три позачергових засідання Фото: Рада збереться на три позачергових у четвер (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада у четвер проведе три позачергових засідання. На одному з них відбудеться розгляд кадрового питання - призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

Про це написав глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Перше позачергове: постанова 5382 про тарифи в 30-км зоні. Друге позачергове 19 питань ... і готуємося до ще одного позачергового ... теж з кадрового питання", - зазначив парламентарій.

У ході другого позачергового розглянуть наступні проекти законів:

  • №5308 - про забезпечення українців доступним житлом,
  • 4382 - право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТО,
  • №5426 - постанову про скасування пленарного засідання у п'ятницю,
  • №5377 - призначення нардепів у комітети,
  • №5157 - про зміни в закон про реформу прокуратури,
  • №5158 - про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,
  • №5058 - скасування "листів щастя" для водіїв, що відразу заплатили штраф,
  • №4555 - підвищення пенсій чорнобильцям,
  • №2683 - про накопичувальну пенсійну систему,
  • №4265 - створення бази ДНК в Україні,
  • №4375 - розширення підстав для використання електрошокера,
  • №5309 - вдосконалення системи оскарження державних закупівель,
  • №4318 - загальні принципи надання населенню культурних послуг,
  • №4162 - про основні принципи розвитку туризму,
  • №3715 - заборона публічних закупівель без використання е-системи закупівель,
  • №2673 - новий статус для невеликих готелів,
  • №5301 - продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,
  • №5173 - зміна вимог до декларування цінних паперів.

У коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Рада в четвер розгляне призначення Галущенка главою Міненерго в ході позачергового засідання.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.

Вчора в парламенті відбулися два позачергових засідання, на яких нардепи розглянули 14 питань.

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