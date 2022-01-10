Тарифы на коммуналку в Украине: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2021 года снизились на 0,1%. За последний год тарифы поднялись на 9,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, тарифы:
на содержание и ремонт жилья за декабрь выросли на 0,4% (за год - на 13,4%),
на водоснабжение не изменились (за год - выросли на 11,8%),
на канализацию не изменились (за год - выросли на 18,6%),
на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,5% (за год - выросли на 6,7%),
на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 26,5%),
на природный газ снизились на 0,7% (за год - выросли на 15,5%),
на отопление и горячую воду - выросли на 0,6% (за год - выросли на 2,2%).
Напомним, в начале декабря 2021 года наиболее вероятными украинцы считали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Наименее вероятным - массовое отключение электроэнергии для населения (32%).