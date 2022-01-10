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Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за останній рік

Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2021 року знизилися на 0,1%. За останній рік тарифи піднялися на 9,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, тарифи:

  • на утримання та ремонт житла за грудень зросли на 0,4% (за рік - на 13,4%),
  • на водопостачання не змінилися (за рік - зросли на 11,8%),
  • на каналізацію не змінилися (за рік - зросли на 18,6%),
  • на утримання житла та прибудинкових територій зросли на 0,5% (за рік-зросли на 6,7%),
  • на електроенергію - не змінилися ( за рік-зросли на 26,5%),
  • на природний газ знизилися на 0,7% (за рік - зросли на 15,5%),
  • на опалення та гарячу воду - зросли на 0,6% (за рік - зросли на 2,2%).

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш вірогідними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) і загострення економічної кризи (67%). Найменш вірогідним-масове відключення електроенергії для населення (32%).

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Державна служба статистикиТарифи