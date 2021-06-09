Тарифы на коммуналку в Украине: как выросли цены за год

Средние цены на жилье , воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за май выросли на 0,9% (за год - на 6,7%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,0%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 17,5%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 2,6%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 14,6% (за год - выросли на 161,6%), на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 4,8%),

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. В годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2021 года составили 17,8 млрд грн. Это на 56,1% больше, чем в апреле прошлого года (11,4 млрд грн).