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Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за рік

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Україна, Середа 09 червня 2021 16:11
Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за рік Фото: газ для населення за останній рік подорожчав в 2,6 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за травень 2021 року зросли на 3,9%. За останній рік тарифи піднялися на 35,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за травень виросли на 0,9% (за рік - на 6,7%), на водопостачання - не змінилися (за рік зросли на 11,0%), на каналізацію - не змінилися (за рік зросли на 17,5%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,1% (за рік - зросли на 2,6%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 14,6% (за рік зросли на 161,6%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 4,8%),

Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за рік

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в травні 2021 року у порівнянні з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%. У річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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