Тарифы на грузовые ж/д перевозки нельзя повышать, пока нет программы развития компании, - нардеп

Из-за неэффективного управления, отсутствия реформы и тотальной коррупции "Укрзализныця" теряет миллиарды гривен. Поэтому пока компания не будет реформирована, любое повышение тарифов не улучшит ситуацию на предприятии.

"За последние несколько лет мы видим, что кто только не руководил "Укрзализныцей". И сосед из Польши, хорошо играл на гитаре, и исполняющий обязанности из Сербии. То есть, систематически назначаются люди, которые не имеют программы развития этой отрасли. А она чрезвычайно важна, это стратегическая отрасль Украины, приравненная к военной", - напомнил депутат.

По его словам, решение повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге - это путь в никуда, несмотря на то, что коррупционная составляющая в компании только за 2020 год составила 8 млрд грн. Ведь проблемы в компании это не решит, а повышение ляжет на плечи всех украинцев.

"Повышение тарифов это ложный путь. Во-первых, нет программы. Во-вторых, это повышение перекладывается на плечи населения - независимо от того, будет ли это сырье, или конкретный другой груз. Более того, грузоотправители начнут искать другие, альтернативные пути доставки этого груза", - пояснил Цимбалюк.

Он убежден, что единственным путем решения проблем у компании есть реформа, которая позволит разделить железную дорогу на несколько стратегических предприятий.

"Следует разделить ее на несколько направлений. Первый - те, кто занимаются пассажирскими перевозками. Они во всем мире, в частности в Европе, является дотированными государством. Второй - те, кто занимаются грузовыми перевозками, и формируют реальные, прозрачные тарифы. А третий - те, кто сейчас обслуживает: железная дорога, которая на 80% уже изношена, вагоны. Это должны быть отдельные хозяйствующие субъекты, но в составе государственного предприятия", - сказал народный депутат.

Он призвал премьер-министра разобраться с наблюдательным советом, в который входят иностранцы - которые, независимо от убытков УЗ, исправно получают миллионные зарплаты, но не несут никакой ответственности за ее состояние.

"Важно, чтобы премьер-министр, не подводя в целом власть, разобрался с этой ситуацией и назначал на должность руководителя "Укрзализныци" того человека, который защитит программу развития отрасли", - резюмировал Цымбалюк.