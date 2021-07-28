Тарифи на вантажні залізничні перевезення не можна підвищувати, доки немає програми розвитку компанії, - нардеп

Через неефективне управління, відсутність реформи та тотальну корупцію "Укрзалізниця" втрачає мільярди гривень. Тож доки компанія не буде реформована, будь-яке підвищення тарифів не покращить ситуацію на підприємстві.

"За останніх декілька років ми бачимо, що хто тільки не керував "Укрзалізницею". І сусід з Польщі, який добре грав на гітарі, і виконуючий обов’язки з Сербії. Тобто, систематично призначаються люди, які не мають програми розвитку цієї галузі. А вона надзвичайно важлива, це стратегічна галузь України, прирівняна до військової", - нагадав нардеп.

За його словами, рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею - це шлях в нікуди, зважаючи на те, що корупційна складова в компанії тільки за 2020 рік склала 8 млрд грн. Адже проблеми в компанії це не вирішить, а підвищення ляже на плечі усіх українців.

"Підвищення тарифів це хибний шлях. По-перше, немає програми. По-друге, це підвищення перекладеться на плечі населення - незалежно від того, чи це буде сировина, чи конкретний інший вантаж. Більше того: вантажовідправники почнуть шукати інші, альтернативні шляхи доставки цього вантажу", - пояснив Цимбалюк.

Він висловив переконання, що єдиним шляхом вирішення проблем у компанії є реформа, яка дасть змогу розділити залізницю на декілька стратегічних підприємств.

"Слід розділити її на декілька напрямків. Перший – ті, хто займаються пасажирськими перевезеннями. Вони у цілому світі, зокрема в Європі, є дотовані державою. Другий - ті, хто займаються вантажними перевезеннями, і формують реальні, прозорі тарифи. А третє - ті, хто нині обслуговує: залізнична колія, яка на 80% вже зношена, вагони. Це мають бути окремі господарюючі суб’єкти, але в складі державного підприємства", - сказав народний депутат.

Він закликав прем’єр-міністра розібратися з Наглядовою радою, до якої входять іноземці - які, незалежно від збитків УЗ, справно отримують мільйонні зарплати, але не несуть жодної відповідальності за її стан.

"Важливо, щоб прем’єр-міністр, не підводячи в цілому владу, розібрався з цією ситуацією і призначав на посаду керівника "Укрзалізниці" ту людину, яка захистить програму розвитку галузі", - резюмував Цимбалюк.