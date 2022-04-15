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Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 16:23
Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не будут повышать до конца мая Фото: в Киеве до конца мая заморозили тарифы на горячую воду и отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение заморозить до 31 мая тарифы на горячую воду и отопление. Цены останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, решение о заморозке тарифов принято в условиях военного положения, когда жители столицы оказались в сложном финансовом положении. Кличко добавил, что удалось сдержать рост цен на тепло и горячую воду на уровне прошедшего отопительного сезона.

При этом, добавил мэр, расходы на производство горячей воды значительно выросли. "Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена ​​на уровне государства", - уточнил он.

Напомним, до 9 мая в Киеве переименуют все объекты, названия которых связаны со страной-агрессором.

Отметим, в Киев ежедневно возвращаются до 50 тысяч жителей.

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