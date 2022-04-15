В Киев ежедневно возвращает до 50 тысяч человек, - КГГА
Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из столицы. На въезде в город образовались очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника.
"Каждый день возвращается большое количество (жителей - ред.), мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - сказал Поворозник в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, в связи с массовым возвращением киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.
Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Напомним, накануне в Министерстве обороны Украины призвали киевлян воздержаться от возвращения в столицу.
Отметим, последние несколько дней в Киеве открываются торговые центры и ЦУМ.
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