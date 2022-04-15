ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киев ежедневно возвращает до 50 тысяч человек, - КГГА

Новина українською →
Киев, Пятница 15 апреля 2022 15:53
В Киев ежедневно возвращает до 50 тысяч человек, - КГГА Фото: киевляне массово возвращаются в столицу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из столицы. На въезде в город образовались очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника.

"Каждый день возвращается большое количество (жителей - ред.), мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - сказал Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в связи с массовым возвращением киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Украины призвали киевлян воздержаться от возвращения в столицу.

Отметим, последние несколько дней в Киеве открываются торговые центры и ЦУМ.

Украина противостоит российскому вторжению 51-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА Война России против Украины
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла