UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.

Напомним, Киев вводит авансовый платеж за отопление.

РБК-Украина писало, как в мае изменились для украинцев тарифы на комуналку.

Читайте РБК-Украина в Google News
тарифыЦена на газ