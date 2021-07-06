Тарифи на опалення у Києві можуть збільшити: названо причину

У КМДА анонсували перегляд тарифів на опалення. Передумовою цього є нова запропонована "Нафтогазом" фіксована ціна на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
За його словами, ціна на природній газ стрімко зростає.
"Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але ця ціна вище, ніж була у попередніх тарифах. Є об'єктивна передумова для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", - заявив він.
Пантелеєв заявив, що Україна має власний видобуток газу і ціна на власний газ не перевищує 4 тисячі гривень за тисячу кубів.
"Пропонуємо умовно визначити газ власного видобутку як газ соціального призначення, який буде використовуватись для підприємств теплопостачання", - заявив він.
Нагадаємо, Київ вводить авансовий платіж за опалення.
РБК-Україна писало, як в травні змінилися для українців тарифи на комуналку.