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Тарифи на опалення у Києві можуть збільшити: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

У КМДА анонсували перегляд тарифів на опалення. Передумовою цього є нова запропонована "Нафтогазом" фіксована ціна на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

За його словами, ціна на природній газ стрімко зростає.

"Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але ця ціна вище, ніж була у попередніх тарифах. Є об'єктивна передумова для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", - заявив він.

Пантелеєв заявив, що Україна має власний видобуток газу і ціна на власний газ не перевищує 4 тисячі гривень за тисячу кубів.

"Пропонуємо умовно визначити газ власного видобутку як газ соціального призначення, який буде використовуватись для підприємств теплопостачання", - заявив він.

Нагадаємо, Київ вводить авансовий платіж за опалення.

РБК-Україна писало, як в травні змінилися для українців тарифи на комуналку.

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тарифиЦіна на газ