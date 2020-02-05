Тарифы на электричество для населения в Украине держат за счет тарифов для бизнеса, - "Нафтогаз"

Фото: НАК "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на электроэнергию для населения в Украине являются самыми низкими среди европейских стран

Цены на электроэнергию для населения Украины искусственно занижены и является самыми низкими среди европейских стран, в то время как в Европе стоимость электричества для бытовых потребителей выше, чем для промышленных. Существующая ситуация сдерживает развитие бизнеса в Украине. Об этом написал заместитель начальника департамента энергоэффективности компании "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

"Все уже знают, что в Украине электроэнергия для населения самая дешевая в Европе (фото 1). Менее известно, что в "старой" Европе "маленькие" потребители платят существенно дороже за каждый киловатт-час чем, большие. И ничего удивительного в этом нет. В Украине, правда, - наоборот (фото 2). У нас не ищут легких путей", - написал Хабатюк.





Он также обратил внимание, что в Европе цены на электричество для населения выше, чем для бизнеса, в то время как в Украине ситуация противоположная, хотя Украина ввела рынок электроэнергии и имели уравнять тарифы для бытовых и промышленных потребителей.

"Еще менее известным, но непопулярным для информирования является факт, что цены для населения в Европе выше, чем для бизнеса. Особенно для среднего бизнеса, не говоря уже о большой. Украина и здесь отличилась - у нас наоборот", - добавил Хабатюк.

По его мнению, в Украине низкие цены на электроэнергию для населения власть удерживает через политическую целесообразность, что приводит к перекрестному субсидированию - в цену электроэнергии для промышленности закладываются часть стоимости тока для населения, что тормозит развитие бизнеса.

"Главная причина - политическая целесообразность держать сверхнизкую цену электроэнергии для населения. И бизнесу от этого в Украине не очень комфортно (в этом месте можно вспоминать о зарплатах, рабочих местах и тому подобному)", - написал Хабатюк.

Как писало РБК-Украина, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цен тока для промышленности.

Директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркивал, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивание тарифов на электроэнергию для населения и промышленности является обязательством Украины перед ЕС.