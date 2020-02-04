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Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф, - Оржель

Новости » Общество     04.02.2020 - 06:58
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина / Виталий Носач)

Коммунальные платежи за газ и транспортировку ранее были в одной платежке

Получение украинцами двух платежек - за газ и его транспортировку - на конечный тариф не повлияет. Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в программе "Свобода слова" на ICTV.

Он уточнил также, что сумма двух платежек не должна превышать общую стоимость газа за месяц, включая оплату за транспортировку.

"Цена не выросла, а сумма этих двух платежек должна составлять общую цену, которая формируется за январь", - сказал министр.

Оржель отметил, что эти изменения являются следствием изменений на энергетическом рынке, в частности проведение анбандлинга - отделения газотранспортной системы от "Нафтогаза".

Напомним, ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк пояснил, что отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее. Две платежки за распределение и снабжение - это процесс анбандлингу, а не новая плата. По его словам, это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика.

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Новости Украины тарифы на жкхгазкоммунальные платежиАлексей Оржель
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