Тарифна війна: у Мінфіні дали пораду торговельним партнерам США

Після введення нових тарифів на імпорт, адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країн-партнерів до терпіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю на Bloomberg Television.

Міністр фінансів США Скотт Бессент порадив урядам інших країн світу не відповідати на підвищення тарифів Трампом.

"Я б радив іншим країнам не панікувати та не вживати заходів у відповідь. Ці тарифи - верхня межа, що не допускає застосування заходів у відповідь", - сказав Бессент.

Інші країни звернулися до Вашингтона з проханням про торговельні переговори. Натомість очільник Мінфіну зазначив, що адміністрація "дасть усьому заспокоїтися на деякий час".

"Гадаю, слід зачекати і подивитися, що буде відбуватися далі", - додав Бессент.