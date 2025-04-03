ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Тарифна війна: у Мінфіні дали пораду торговельним партнерам США

Четвер 03 квітня 2025 05:35
UA EN RU
Тарифна війна: у Мінфіні дали пораду торговельним партнерам США Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після введення нових тарифів на імпорт, адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країн-партнерів до терпіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю на Bloomberg Television.

Міністр фінансів США Скотт Бессент порадив урядам інших країн світу не відповідати на підвищення тарифів Трампом.

"Я б радив іншим країнам не панікувати та не вживати заходів у відповідь. Ці тарифи - верхня межа, що не допускає застосування заходів у відповідь", - сказав Бессент.

Інші країни звернулися до Вашингтона з проханням про торговельні переговори. Натомість очільник Мінфіну зазначив, що адміністрація "дасть усьому заспокоїтися на деякий час".

"Гадаю, слід зачекати і подивитися, що буде відбуватися далі", - додав Бессент.

Нові американські мита на імпорт

У середу, 2 квітня, Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США.

Для окремих країн ці мита є набагато вищими, зокрема 34% для Китаю, і 20% для Європейського Союзу.

Також з 3 квітня США запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США для зміцнення економічної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Тарифи
NEWS
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
DAILY
Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни