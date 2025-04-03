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Тарифная война: в Минфине дали совет торговым партнерам США

Четверг 03 апреля 2025 05:35
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Тарифная война: в Минфине дали совет торговым партнерам США Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После введения новых тарифов на импорт, администрация президента США Дональда Трампа призывает стран-партнеров к терпению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью на Bloomberg Television.

Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал правительствам других стран мира не отвечать на повышение тарифов Трампом.

"Я бы советовал другим странам не паниковать и не принимать ответные меры. Эти тарифы - верхний предел, не допускающий применения ответных мер", - сказал Бессент.

Другие страны обратились в Вашингтон с просьбой о торговых переговорах. Однако глава Минфина отметил, что администрация "даст всему успокоиться на некоторое время".

"Думаю, нужно подождать и посмотреть, что будет происходить дальше", - добавил Бессент.

Новые американские пошлины на импорт

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США.

Для отдельных стран эти пошлины намного выше, в частности 34% для Китая, и 20% для Европейского Союза.

Также с 3 апреля США ввели 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США для укрепления экономической безопасности.

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