Тарифная война: в Минфине дали совет торговым партнерам США
После введения новых тарифов на импорт, администрация президента США Дональда Трампа призывает стран-партнеров к терпению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью на Bloomberg Television.
Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал правительствам других стран мира не отвечать на повышение тарифов Трампом.
"Я бы советовал другим странам не паниковать и не принимать ответные меры. Эти тарифы - верхний предел, не допускающий применения ответных мер", - сказал Бессент.
Другие страны обратились в Вашингтон с просьбой о торговых переговорах. Однако глава Минфина отметил, что администрация "даст всему успокоиться на некоторое время".
"Думаю, нужно подождать и посмотреть, что будет происходить дальше", - добавил Бессент.
Новые американские пошлины на импорт
В среду, 2 апреля, Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США.
Для отдельных стран эти пошлины намного выше, в частности 34% для Китая, и 20% для Европейского Союза.
Также с 3 апреля США ввели 25% тарифы на все автомобили, собранные в других странах мира.
Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США для укрепления экономической безопасности.
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