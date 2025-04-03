Тарифная война: в Минфине дали совет торговым партнерам США

После введения новых тарифов на импорт, администрация президента США Дональда Трампа призывает стран-партнеров к терпению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью на Bloomberg Television .

Министр финансов США Скотт Бессент посоветовал правительствам других стран мира не отвечать на повышение тарифов Трампом.

"Я бы советовал другим странам не паниковать и не принимать ответные меры. Эти тарифы - верхний предел, не допускающий применения ответных мер", - сказал Бессент.

Другие страны обратились в Вашингтон с просьбой о торговых переговорах. Однако глава Минфина отметил, что администрация "даст всему успокоиться на некоторое время".

"Думаю, нужно подождать и посмотреть, что будет происходить дальше", - добавил Бессент.