Тарифи ЖКГ, нові субсидії та стаж для пенсії: до чого готуватися українцям з 1 січня

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Ціни на комунальні послуги

У 2024 році вартість комунальних послуг поступово зростала. Хоча уряд ще з початку повномасштабної війни запровадив мораторій на тарифи ЖКГ, він не розповсюджується на електрику, холодну воду, обслуговування будинків, вивіз сміття. Саме ці послуги подорожчали на 18,7% за даними Держстату. Найбільше зросла вартість світла для населення - на 63,6%.

Влада допускає подальше підвищення тарифів, про що йдеться у листі про наміри до керівництва МВФ. Однак у меморандумі прописано, що Україна ухвалить дорожню карту з регулювання тарифів, зокрема на газ та електроенергію, впродовж 6 місяців після закінчення воєнного стану.

Фото: ціни на газ залишаються без змін (GettyImages)

У першому місяці нового 2025 року ціни на комуналку залишатимуться стабільними.

Електроенергія

Тариф на світло щонайменше до кінця опалювального сезону становить 4,32 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше в нічні години: з 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-год.

Газопостачання

Побутові споживачі України, серед яких більшість є абонентами "Нафтогазу" за тарифним планом "Фіксований", сплачуватимуть за газ у січні 2025 7,96 грн/куб.м. У інших постачальників ціни трохи відрізняються, але не перевищують 10 грн/куб.м.

Ціна також "захищена" від змін як мінімум до 30 квітня 2025, коли завершиться період опалення.

Холодне водопостачання

Мешканці більшості міст України продовжують сплачувати за холодне водопостачання за довоєнними тарифами.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 2022 року намагалася неодноразово узгодити підвищення вартості послуг холодного водопостачання на тлі зростання ціни електрики, реагентів для водоканалів тощо, проте поки безрезультатно.

Втім у невеликих населених пунктах рішення про тарифи ухвалює місцева влада, тому ціни можуть рости. Також у всіх містах може рости абонентська плата за користування послугами водопостачання.

Опалення та гаряча вода

Вартість послуг централізованого теплопостачання та гарячої води зафіксована мораторієм уряду на час дії воєнного стану в країні та ще пів року після його скасування. Тому ціни за ці послуги ЖКГ для побутових споживачів залишаються незмінними.

Для побутових споживачів, які користуються лише електричними приладами для опалення, встановлено пільговий тариф на світло. До 30 квітня 2025 вони можуть платити за тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання електроенергії за місяць не перевищує 2 тис. кВт.

Також продовжує діяти програма субсидій на придбання твердого пічного палива (дрова) для домогосподарств. На родину надається компенсація у розмірі 16,2 тис. грн на рік.

Субсидії в Україні: що зміниться в січні

Кабмін ухвалив постанову, за якою змінюється один із показників для обчислення розміру субсидії.

У середньомісячному доході сім'ї відтепер буде врахована сплата військового збору (зріс з 1,5% до 5% з грудня 2024).

Таким чином, базовим показником для нарахування субсидії є "заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів фізичних осіб".

Варто зазначити, що для тих осіб, які звернуться за призначенням субсидії в січні, вона буде нарахована з січня 2025, а не з початку опалювального сезону. Документи можна подавати особисто до структурних підрозділів Пенсійного фонду, або онлайн за інструкцією.

Фото: для ВПО з'явиться новий вид субсидії (GettyImages)

До того ж у середині січня 2025 з'явиться новий вид субсидії - на оренду житла для ВПО, які мешкають на території Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей крім тих, що включені до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд, тому договір оренди повинен бути зареєстрований у ПФУ. Типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду.

Оформити субсидію зможуть домогосподарства, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо сім'я має доходи менші, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 грн на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Пенсії-2025. Скільки потрібно стажу та коли буде підвищення

З 1 січня 2025 змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком для чоловіків і жінок:

щоб піти на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу ;

; у 63 роки зможуть піти на пенсію особи зі стажем від 22 до 32 років ;

; для призначення пенсії у 65 років необхідно 15-22 років стажу.

Нагадаємо, з кожним роком вимоги до страхового стажу посилюються. З 2028-го українці виходитимуть на пенсію у 60 років за умови наявності 35 років стажу.

Також варто зазначити, що страховий стаж не завжди дорівнює трудовому стажу через те, що людина може працювати, але не підлягати загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Фото: у 2025 році потрібно більше стажу для пенсії (GettyImages)

У січні не відбудеться традиційного підвищення соціальних стандартів. У Держбюджеті 2025 закладено показники року, що минає. Тобто розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), залишиться на рівні 2361 грн.

Проте в уряді анонсували індексацію пенсій. Її доведеться зачекати до березня 2025. Виплати мають підвищити на 10-17%. А в середині року може бути проведена пенсійна реформа. Міністерство соцполітики вже оприлюднило проєкт реформи, який передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% мінімальної зарплати, і систему балів за страхові внески.

Наступного ж місяця на доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким виповниться 70, 75 або 80 років, якщо їхня пенсія не перевищує 10340 грн.

Вікова надбавка становить:

особам, яким виповнилося 70 років, - 300 грн ;

особам, яким виповнилося 75 років, - 456 грн ;

особам, яким виповнилося 80 років, - 570 грн.

При підготовці використовувалися: публікації Урядового порталу, сайтів Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики, постанова Кабміну від 20 грудня 2024 № 1467.