Меморандум із МВФ допускає додаткове підвищення тарифів на комуналку

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зростання буде поступовим з урахуванням умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань)", - йдеться в документі.

Водночас реформи передбачають зовнішнє фінансування і прозору та виняткову пряму бюджетну підтримку енергетичних державних підприємств в очікуванні доступних бюджетних ресурсів.

"Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, зокрема, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу", - йдеться в листі.

Крім того, забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію до відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватну та цілеспрямовану підтримку для захисту вразливих домогосподарств.

Згідно з меморандумом, на основі пропозиції Міністерства енергетики та пропозицій зацікавлених сторін Кабмін України ухвалить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії впродовж 6 місяців після закінчення воєнного стану з планом реалізації із зазначенням термінів на період після закінчення воєнного стану.

Дорожня карта буде заснована на технічному аналізі фінансового стану сектору в координації з Європейською комісією.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни зробити певні кроки.