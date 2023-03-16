Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають

"Відповідно до закону НКРЕКП не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ", - повідомили РБК-Україна в комісії.

Крім того, згідно з законом постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім тих випадків, що передбачені законодавством.

Водночас до компетенції НКРЕКП належить, зокрема, встановлення чи зміна тарифів на послуги розподілу природного газу.

У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

"Законом "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" передбачається, що мораторій буде діяти протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення", - йдеться в відповіді НКРЕКП.

Цим законом забороняється підвищення тарифів для всіх категорій споживачів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію: її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Крім того, за даними комісії регулювання електроенергетики, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ГК "Нафтогаз України", не підлягає збільшенню і залишається такою ж, як була станом на 24 лютого 2022 року.