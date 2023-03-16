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Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают

Фото; НКРЭКУ сообщил, какие коммунальные услуги точно не подорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Карина Левицкая

В Украине заговорили о повышении тарифов на воду. В то же время на время войны были определены три коммунальных услуги, которые не могут подорожать.

Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины по запросу РБК-Украина.

"Согласно закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", - сообщили РБК-Украина в комиссии.

Кроме того, согласно закону, поставка природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем, кроме тех случаев, которые предусмотрены законодательством.

В то же время в компетенцию НКРЭКУ входит, в частности, установление или изменение тарифов на услуги распределения природного газа.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий мораторий на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

"Законом "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования" предусматривается, что мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения", - говорится в ответе НКРЭКУ.

Этим законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию: ее производство, транспортировку и снабжение;
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Кроме того, по данным комиссии регулирования электроэнергетики, цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нефтегаз Украины", не подлежит увеличению и остается такой же, как была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Напомним, в Украине хотят вернуться к вопросу о пересмотре тарифов на воду.

Все изменения относительно пенсий, тарифов и соцвыплат, которые начали действовать с 1 марта, можно узнать в материале РБК-Украина.

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