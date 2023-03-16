Тарифы заморожены. Названы три коммунальных услуги, которые точно не подорожают

В Украине заговорили о повышении тарифов на воду. В то же время на время войны были определены три коммунальных услуги, которые не могут подорожать.
Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины по запросу РБК-Украина.
"Согласно закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", - сообщили РБК-Украина в комиссии.
Кроме того, согласно закону, поставка природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем, кроме тех случаев, которые предусмотрены законодательством.
В то же время в компетенцию НКРЭКУ входит, в частности, установление или изменение тарифов на услуги распределения природного газа.
В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий мораторий на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.
"Законом "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования" предусматривается, что мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения", - говорится в ответе НКРЭКУ.
Этим законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:
Кроме того, по данным комиссии регулирования электроэнергетики, цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нефтегаз Украины", не подлежит увеличению и остается такой же, как была по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Напомним, в Украине хотят вернуться к вопросу о пересмотре тарифов на воду.
Все изменения относительно пенсий, тарифов и соцвыплат, которые начали действовать с 1 марта, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.