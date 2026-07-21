Тарифи на воду в Києві зростуть, але не втричі: КМДА назвала майбутню ціну

Скільки насправді платитимуть кияни

Тариф у майже 90 гривень за кубометр для мешканців Києва не запроваджується.

Це економічно обґрунтована сума, яку розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі підприємство не застосовуватиме такий тариф - місто його не погодило.

Натомість вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр.

Цей тариф затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ще у 2024 році.

"Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн", - йдеться у повідомленні.